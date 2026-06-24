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Tahir Abdullayev: “Əsas məqsədim UFC-yə vəsiqə qazanmaq idi”

MMA
Xəbərlər
24 İyun 2026 14:28
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Tahir Abdullayev: “Əsas məqsədim UFC-yə vəsiqə qazanmaq idi”

“UFC-də çıxış etdiyim üçün çox xoşbəxtəm”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan döyüşçüsü Tahir Abdullayev Bakıda keçiriləcək UFC turniri ilə bağlı təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.

İdmançı doğma azarkeşlər önündə döyüşməyin onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib:

“İnsanların bizi bu qədər dəstəkləməsi sevindirici haldır. Öz ölkəmdə döyüşmək mənə əlavə motivasiya verir. Burada çox güclü idmançılar çıxış edəcək. Hazırda mübarizə apardığım 77 kq çəki dərəcəsindən razıyam”.

Tahir Abdullayev UFC-yə gedən yolundan da danışıb:

“Əvvəlcə Əbu-Dabidə keçiriləcək turnirdə iştirak etməyim nəzərdə tutulurdu. ABŞ-də hazırlıq keçdiyim müddətdə əsas məqsədim UFC-yə vəsiqə qazanmaq idi. Xoşbəxtlikdən buna nail oldum”.

Qeyd edək ki, Tahir Abdullayev UFC turniri çərçivəsində Milli Gimnastika Arenasında braziliyalı Ceferson Nasimento ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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