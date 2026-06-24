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Nazim Sadıxovun rəqibi: “Şənbə günü çox gözəl döyüş görəcəksiniz”

MMA
Xəbərlər
24 İyun 2026 14:02
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Nazim Sadıxovun rəqibi: “Şənbə günü çox gözəl döyüş görəcəksiniz”

“Qələbə olacağı təqdirdə bunu ailəmə, azarkeşlərimə, Azərbaycanda və Braziliyada məni sevənlərə, sevməyənlərə həsr edəcəyəm”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “UFC Fight Night Baku” turnirinin iştirakçısı Mateus Kamilo mətbuat konfransında deyib.

O, rəqibi azərbaycanlı Nazim Sadıxova qarşə qələbə qazanmaq istəyindən danışıb:

“Şənbə günü axşam siz çox gözəl döyüş görəcəksiniz. Tam hazıram. Mənim böyük arzum, dünya çempionu olmaqdır. Ən böyük motovasiyam budur”.

Qeyd edək ki, “UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

İdman.Biz
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