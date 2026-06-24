Fərman Həsənov: “Üzərimdə heç bir təzyiq yoxdur, rəqibimi yaxşı tanıyıram”

“Azərbaycanda UFC turnirinin keçirilməsi böyük hadisədir”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan döyüşçüsü Fərman Həsənov Bakıda keçiriləcək UFC turniri ərəfəsində təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.
İdmançı qarşıdakı döyüşə tam hazır olduğunu vurğulayıb:
“Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Üzərimdə heç bir təzyiq yoxdur. Rəqibim Erik Nolan təcrübəli və güclü döyüşçüdür. O, daha çox ayaqüstə döyüşə üstünlük verir. Onu yaxşı tanıyıram və qarşılaşmaya ciddi hazırlaşmışam. Öz ölkəmdə Azərbaycan bayrağını yüksəltmək mənim üçün böyük qürur mənbəyi olacaq”.
Fərman Həsənov UFC turnirinin Azərbaycanda böyük maraq doğuracağına inandığını da bildirib:
“Futbolu çox izləyən biri deyiləm. Amma düşünürəm ki, UFC turniri azarkeşlər üçün daha maraqlı olacaq”.
Qeyd edək ki, UFC turniri iyunun 27-də Bakıdakı Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Gecənin əsas döyüşündə yüngül çəkidə çıxış edən Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziev meksikalı Manuel Torres ilə üz-üzə gələcək. Fərman Həsənov isə amerikalı Erik Nolan ilə qarşılaşacaq.