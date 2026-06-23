Keçmiş UFC çempionu Dastin Porye sərxoşluğa görə həbs olunub

Keçmiş müvəqqəti UFC yüngül çəki çempionu (70 kq), 37 yaşlı amerikalı Dastin Porye ictimai yerdə sərxoşluq etdiyinə görə həbs edilib.
İdman.Biz bildirir ki, Poryenin həbsinin konkret halları hələ də məlum deyil. O, hazırda azadlıqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, Corciya ştatında ictimai yerdə sərxoşluq ittiham sübut edildiyi təqdirdə bir ilə qədər həbs cəzası və/və ya cərimə ilə nəticələnə bilər.
Poryenin peşəkar qarışıq döyüş sənətləri üzrə 30 qələbəsi var, bunlardan 24-ü erkən əldə edilib. Onun 10 məğlubiyyəti var.