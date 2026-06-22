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Roqan Topuriya - Qeyci döyüşünü “tarixin ən yaxşısı” adlandırdı

MMA
Xəbərlər
22 İyun 2026 08:52
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Roqan Topuriya - Qeyci döyüşünü “tarixin ən yaxşısı” adlandırdı

Tanınmış amerikalı podkaster və UFC şərhçisi Co Roqan yüngül çəkidə UFC-nin mütləq çempionluğu uğrunda keçirilən İliya Topuriya - Castin Qeyci döyüşü barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma 15 iyunda Vaşinqtonda “UFC White House - Freedom 250” turnirində baş tutub. Döyüş amerikalı Castin Qeycinin texniki nokautla qələbəsi ilə yekunlaşıb.

“UFC-nin Ağ evdə keçirilən turnirinin əsas hadisəsi tarixin ən böyük döyüşü oldu. Sözün əsl mənasında, bu, bütün dövrlərin ən möhtəşəm döyüşü idi. Çünki qalib Castin Qeyci oldu. Onu altıya bir əmsalla autsayder sayırdılar”, - deyə Roqan bildirib.

58 yaşlı mütəxəssis Geycinin favorit göstərilməyən tərəf kimi belə qələbə qazanmasının döyüşün dəyərini daha da artırdığını vurğulayıb.

İdman.Biz
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