22 İyun 2026
AZ

UFC çempionu qayıdacağı vaxtı açıqlayıb

MMA
Xəbərlər
22 İyun 2026 00:29
108
UFC çempionu qayıdacağı vaxtı açıqlayıb

UFC-nin yarımağır çəkidə yeni çempionu Karlos Ulberq növbəti döyüşünü 2027-ci ilin əvvəlində keçirməyə hazır ola biləcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 35 yaşlı yeni zelandiyalı döyüşçü bu barədə “Full Send MMA”nın “X” hesabına danışıb.

“Yaxın aylarda bədənimi bərpa etmək üçün lazım olan hər şeyi edəcəyəm. UFC-dən 2027-ci ilin əvvəlində zəng gələndə hazır olacağam”, - deyə Ulberq bildirib.

Karlos Ulberq hazırda sağ dizinin ön çarpaz bağının qopması səbəbindən keçirdiyi əməliyyatdan sonra bərpa prosesi keçir. O, zədəni UFC 327 turnirində çexiyalı İrji Proxazka ilə döyüşdə alıb.

Həmin qarşılaşma Ulberqin birinci raundda nokaut qələbəsi ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra o, UFC-nin yarımağır çəkidə çempionu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı döyüşçüdən UFC mesajı: “Heç kimdən zəif deyiləm”
21 İyun 12:41
MMA

Azərbaycanlı döyüşçüdən UFC mesajı: “Heç kimdən zəif deyiləm”

Fərman Həsənov Bakıdakı tarixi turnir öncəsi azarkeşlərə çağırış edib
Kape doqquz illik revanşı nokautla aldı - VİDEO
21 İyun 09:20
MMA

Kape doqquz illik revanşı nokautla aldı - VİDEO

Manel Kape Kyoji Horiguchini üçüncü raundda dayandıraraq titul iddiasını gücləndirib
Makqreqor: “UFC ilə müqaviləm dəyərinə uyğun deyil”
21 İyun 05:17
MMA

Makqreqor: “UFC ilə müqaviləm dəyərinə uyğun deyil”

Konor 12 iyulda “UFC 329”da Maks Holloueylə döyüşəcək
“Xəzərin piratı” Şarabutdin Maqomedov Bakıdadır
20 İyun 15:39
MMA

“Xəzərin piratı” Şarabutdin Maqomedov Bakıdadır - FOTO

İyunun 27-də UFC Fight Night Baku-da görüşərik
UFC-nin ulduzu Rafael Fiziyev artıq Bakıdadır
20 İyun 14:17
MMA

UFC-nin ulduzu Rafael Fiziyev artıq Bakıdadır - FOTO

O bildirib ki, azarkeşləri möhtəşəm döyüş gözləyir
Tahir Abdullayev Bakıda keçiriləcək UFC turnirində iştirak edəcək
19 İyun 17:19
MMA

Tahir Abdullayev Bakıda keçiriləcək UFC turnirində iştirak edəcək

O, UFC ilə müqavilə imzalayıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub