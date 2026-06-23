23 İyun 2026
AZ

Süni intellekt Fiziyevə zərər vurub, Bakıdakı turnir isə UFC tarixində iz qoyacaq

MMA
İcmal
23 İyun 2026 14:27
99
Süni intellekt Fiziyevə zərər vurub, Bakıdakı turnir isə UFC tarixində iz qoyacaq

Azərbaycanın MMA döyüşçüsü Rafael Fiziyev UFC-nin yeni reytinq sisteminə keçidindən ən çox zərər görən idmançılardan biri olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, təşkilat ənənəvi media reytinqini əvəz etməli olan “Meta UFC Rankings” sisteminin tətbiqinə başladığını açıqlayıb. Əvvəllər döyüşçülərin mövqeyi jurnalistlərin səsverməsi ilə müəyyənləşirdisə, bundan sonra UFC “Meta” şirkəti ilə birgə hazırlanan riyazi modelə üstünlük verəcək.

2013-cü ildən istifadə olunan əvvəlki reytinq sistemi media nümayəndələrinin səsverməsinə əsaslanırdı. Jurnalistlər hər həftə çəki dərəcələri üzrə öz TOP-15 siyahılarını və “pound-for-pound”(çəki dərəcəsindən asılı olmayaraq ən yaxşı döyüşçülərin siyahısı - red) reytinqini tərtib edir, daha sonra səslər ümumiləşdirilirdi. Bu yanaşma tez-tez subyektivliyə görə tənqid olunurdu.

UFC prezidenti Dana Uayt da dəfələrlə köhnə sistemdən narazılığını ifadə etmiş, döyüşçülərin qiymətləndirilməsi üçün daha dəqiq modelin vacibliyini vurğulamışdı.

UFC-nin məlumatına görə, süni intellekt yalnız yeni sistemin yaradılmasında iştirak edib. Hazırda reytinq döyüşçülərin nəticələrinə əsaslanan xüsusi alqoritm vasitəsilə hesablanır.

“CBS Sports”un məlumatına əsasən, sistem öyrənməsi modelin qurulmasında istifadə olunub, hazırkı sıralama isə əvvəlcədən müəyyən edilmiş riyazi meyarlarla hesablanır.

“Meta UFC Rankings” qələbələrin sayını, rəqiblərin səviyyəsini, döyüşün başa çatma üsulunu, aktivliyi, karyera dinamikasını, son görüşlərin tarixini və çəki dərəcəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Ən mühüm faktor qələbə və məğlub edilən rəqibin gücü hesab olunur. Eyni zamanda, aktiv döyüşən idmançılar əlavə üstünlük qazanır, köhnə nəticələrin təsiri isə zaman keçdikcə azalır.

Məhz buna görə Fiziyevin vəziyyətini şərti olaraq “süni intellektdən zərər görən döyüşçü” nümunəsi adlandırmaq olar. O, əvvəlki media reytinqində yüngül çəkidə 11-ci pillədə qərarlaşaraq TOP-15-də yer alırdı. Lakin “Meta UFC Rankings”in ilk versiyasında azərbaycanlı döyüşçü ilk “15-liy”ə düşə bilməyib.

Qeyd edək ki, UFC hələlik köhnə reytinq sistemindən tam imtina etməyib. Keçid dövründə hər iki siyahı paralel şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Bununla belə, təşkilat rəsmi reytinqlərin mərhələli şəkildə “Meta UFC Rankings” sisteminə keçəcəyini bəyan edib. Bu isə Fiziyevin növbəti döyüşünün əhəmiyyətini daha da artırır.

Bu baxımdan Bakıdakı UFC turniri yeni reytinq dövrünün ilk praktik sınağı olacaq. “Meta UFC Rankings” iyunun 22-də təqdim edilib, bundan sonrakı ilk UFC tədbiri isə iyunun 27-də Bakı Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək “UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres” turniridir. Beləliklə, məhz Bakı turnirinin nəticələri yeni sistem üzrə ilk reytinq yenilənmələrinə təsir göstərəcək.

Turnirin əsas döyüşündə Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torreslə yüngül çəkidə üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma azərbaycanlı döyüşçü üçün təkcə doğma azarkeşlər önündə çıxış deyil, həm də yeni alqoritmə qələbə ilə cavab vermək imkanı olacaq.

Gecənin ikinci əsas döyüşündə Şarabutdin Məhəmmədov braziliyalı Mişel Pereyra ilə qarşılaşacaq. Turnirdə digər azərbaycanlı döyüşçülər də çıxış edəcəklər. Nazim Sadıxov Mateus Kamilo ilə, təşkilatda debüt edəcək Fərman Həsənov Erik Nolanla, Tahir Abdullayev isə Jeferson Nasimento ilə qüvvəsini sınayacaq.

Beləliklə, Bakıda keçiriləcək UFC turniri təkcə Azərbaycan MMA-sı üçün tarixi hadisə deyil, həm də UFC-nin yeni reytinq sisteminin ilk böyük imtahanı kimi yadda qalacaq.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC həyəcanı Dənizkənarı Bulvarda: Açıq məşq və fan-zona təşkil olunacaq
11:11
MMA

UFC həyəcanı Dənizkənarı Bulvarda: Açıq məşq və fan-zona təşkil olunacaq

Tədbir ictimaiyyət üçün açıq olacaq və giriş sərbəstdir
Keçmiş UFC çempionu Dastin Porye sərxoşluğa görə həbs olunub
00:19
MMA

Keçmiş UFC çempionu Dastin Porye sərxoşluğa görə həbs olunub

Poryenin peşəkar qarışıq döyüş sənətləri üzrə 30 qələbəsi var,
Azərbaycan idmanının iki ulduzu “UFC Fight Night Baku” ərəfəsində bir araya gəldi
22 İyun 22:17
Gimnastika

Azərbaycan idmanının iki ulduzu “UFC Fight Night Baku” ərəfəsində bir araya gəldi - FOTO

Görüş zamanı idmançılar bir-birlərinə hədiyyə də veriblər
Tahir Abdullayev: “Rəqibimin üzərindən tank kimi keçməyə hazıram” - FOTO/VİDEO
22 İyun 16:36
MMA

Tahir Abdullayev: “Rəqibimin üzərindən tank kimi keçməyə hazıram” - FOTO/VİDEO

Döyüşçünün sözlərinə görə, UFC-də döyüşmək onun üçün böyük şans və uzun illərin əməyinin nəticəsidir
Roqan Topuriya - Qeyci döyüşünü “tarixin ən yaxşısı” adlandırdı
22 İyun 08:52
MMA

Roqan Topuriya - Qeyci döyüşünü “tarixin ən yaxşısı” adlandırdı

UFC şərhçisi Castin Qeycinin qələbəsini MMA tarixinin ən böyük hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib
UFC çempionu qayıdacağı vaxtı açıqlayıb
22 İyun 00:29
MMA

UFC çempionu qayıdacağı vaxtı açıqlayıb

Yüngül çəkidə titul qazanan Karlos Ulberq zədədən sonra növbəti döyüşünə hazır olacağı tarixi bildirib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub