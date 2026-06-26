26 İyun 2026
AZ

Azərbaycanlı döyüşçülər rəqibləri ilə üz-üzə gəldi - VİDEO

MMA
Xəbərlər
26 İyun 2026 17:50
155
Azərbaycanlı döyüşçülər rəqibləri ilə üz-üzə gəldi - VİDEO

Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night Baku” turniri öncəsi rəsmi üz-üzə mərasimi baş tutub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçiləri döyüş gecəsi ərəfəsində rəqibləri ilə qarşı-qarşıya gəliblər.

Gecənin əsas döyüşündə oktaqona çıxacaq Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə dayanıb.

Nazim Sadıxov isə Mateus Kamilo ilə qarşı-qarşıya gəlib. Azərbaycanlı döyüşçü baxışma zamanı inamlı görüntüsü ilə diqqət çəkib.

Digər təmsilçimiz Fərman Həsənov Erik Nolanla üz-üzə gəlib. Tahir Abdullayev isə Cefferson Nasimento ilə qarşı-qarşıya dayanıb.

Qeyd edək ki, “UFC Fight Night Baku” turniri 27 iyunda Bakıda, Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Gecənin əsas döyüşündə Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə gələcək.

Orxan Fuladi

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC Bakı öncəsi gərgin anlar: Döyüşçüləri araladılar - VİDEO
18:05
MMA

UFC Bakı öncəsi gərgin anlar: Döyüşçüləri araladılar - VİDEO

Şarabutdin Maqomedov Mişel Pereyra ilə üz-üzə gəldi
Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır
13:25
MMA

Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır

Rinq yox, baxışlar danışacaq
UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO
09:52
MMA

UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO

“UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
İngiltərəli döyüşçü: “Nazim Sadıxov çox güclüdür”
25 İyun 17:25
MMA

İngiltərəli döyüşçü: “Nazim Sadıxov çox güclüdür”

Azərbaycana ilk dəfə səfər edən idmançı ölkə və insanlarla bağlı xoş sözlər işlədib
Leron Mörfi: “Rafael və Nazim çox yaxşı döyüşçülərdir”
25 İyun 17:01
MMA

Leron Mörfi: “Rafael və Nazim çox yaxşı döyüşçülərdir”

UFC qonağı Bakıda olmaqdan məmnun qaldığını və şəhəri bəyəndiyini vurğulayıb
Rusiyalı UFC döyüşçüsünün ermənistanlı məşqçisi Bakıdan foto paylaşıb
25 İyun 16:20
MMA

Rusiyalı UFC döyüşçüsünün ermənistanlı məşqçisi Bakıdan foto paylaşıb

Şarabutdin Maqomedovun məşqçisi paytaxtımızdadır

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq