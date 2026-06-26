26 İyun 2026
AZ

UFC Bakı öncəsi gərgin anlar: Döyüşçüləri araladılar - VİDEO

MMA
Xəbərlər
26 İyun 2026 18:05
132
UFC Bakı öncəsi gərgin anlar: Döyüşçüləri araladılar - VİDEO

Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night Baku” turniri öncəsi “Xəzərin piratı” ləqəbli Şarabutdin Maqomedov rəqibi Mişel Pereyra ilə üz-üzə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, orta çəki dərəcəsində çıxış edən Maqomedov braziliyalı rəqibi ilə döyüşdən əvvəl son dəfə qarşılaşıb və tərəflərin baxışması maraqlı anlarla yadda qalıb. Maqomedov rəqibinin boynundan tutaraq özünə tərəf çəkib. Onlar dərhal bir-birindən uzaqlaşdırılıblar.

Şarabutdin Maqomedov - Mişel Pereyra döyüşü UFC Bakı gecəsinin əsas qarşılaşmalarından biri olacaq.

Xatırladaq ki, “UFC Fight Night Baku” turniri 27 iyunda Bakıda, Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev yüngül çəkidə meksikalı Manuel Torreslə qarşılaşacaq.

Orxan Fuladi

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı döyüşçülər rəqibləri ilə üz-üzə gəldi - VİDEO
17:50
MMA

Azərbaycanlı döyüşçülər rəqibləri ilə üz-üzə gəldi - VİDEO

Rafael Fiziyev, Nazim Sadıxov, Tahir Abdullayev və Fərman Həsənov UFC Bakı öncəsi rəqibləri ilə son dəfə qarşılaşıblar
Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır
13:25
MMA

Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır

Rinq yox, baxışlar danışacaq
UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO
09:52
MMA

UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO

“UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
İngiltərəli döyüşçü: “Nazim Sadıxov çox güclüdür”
25 İyun 17:25
MMA

İngiltərəli döyüşçü: “Nazim Sadıxov çox güclüdür”

Azərbaycana ilk dəfə səfər edən idmançı ölkə və insanlarla bağlı xoş sözlər işlədib
Leron Mörfi: “Rafael və Nazim çox yaxşı döyüşçülərdir”
25 İyun 17:01
MMA

Leron Mörfi: “Rafael və Nazim çox yaxşı döyüşçülərdir”

UFC qonağı Bakıda olmaqdan məmnun qaldığını və şəhəri bəyəndiyini vurğulayıb
Rusiyalı UFC döyüşçüsünün ermənistanlı məşqçisi Bakıdan foto paylaşıb
25 İyun 16:20
MMA

Rusiyalı UFC döyüşçüsünün ermənistanlı məşqçisi Bakıdan foto paylaşıb

Şarabutdin Maqomedovun məşqçisi paytaxtımızdadır

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq