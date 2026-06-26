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Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır

MMA
Xəbərlər
26 İyun 2026 13:25
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Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır

Bu gün Milli Gimnastika Arenasında “UFC Fight Night Baku” turniri ərəfəsində ən həyəcanlı və yaddaqalan tədbirlərindən biri - təntənəli çəkiölçmə və üz-üzə gəlmələr baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir ictimaiyyət üçün açıqdır və giriş sərbəstdir.

Arenanın qapıları saat 16:00-dan etibarən tamaşaçılar üçün açılacaq.

Təntənəli çəkiölçmə UFC turnirlərinin ayrılmaz hissəsi olmaqla yanaşı, döyüş həftəsinin ən emosional anlarından biri hesab olunur. Məhz burada döyüşçülər oktaqona çıxmazdan əvvəl son dəfə üz-üzə gəlir, baxışları və son sözləri ilə döyüşün gərginliyini daha da artırırlar.

Azarkeşlər “UFC Fight Night Baku” turnirinin bütün iştirakçılarını bir arada görmək, yaddaqalan anlara şahidlik etmək və döyüş gecəsi öncəsi unikal atmosferi yaşamaq imkanı əldə edəcəklər.

Qeyd edək ki, “UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev yüngül çəkidə meksikalı Manuel Torreslə qarşılaşacaq.

Azərbaycanlı Nazim Sadıxov braziliyalı Mateus Kamilo ilə, ABŞ təmsilçisi Erik Nolanla, Tahir Abdullayev Braziliyalı Ceferson Nasimento ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

İdman.Biz
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