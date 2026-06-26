Cüdoçularımız Sindao Qran-prisinə qələbələrlə başladı – YENİLƏNİR + VİDEO

Çinin Sindao şəhərində cüdo üzrə Qran-pri turnirinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk yarış günündə Azərbaycan millisinin səkkiz cüdoçusu dörd çəki dərəcəsində tatamiyə çıxır.
Kişilərin mübarizəsində 66 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Tofiq Məmmədov uğursuz start götürüb. O, 1/32 finalda yerli idmançı Lin Çenqə məğlub olaraq turnirdə çıxışını başa vurub.
48 kq-da mübarizə aparan Şəfəq Həmidova isə güclü rəqib üzərində inamlı qələbə qazanıb. O, 1/16 finalda üçqat dünya mükafatçısı Abiba Abujakınovanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib. Həmidova ilk görüşündə ağrıdıcı fəndlə Qazaxıstan təmsilçisini təslim olmağa məcbur edib.
Kişilərin 60 kq çəki dərəcəsində Balabəy Ağayev də yarışa qələbə ilə başlayıb. O, ukraynalı Artem Lesyuku qızıl xal bölümündə yuko ilə üstələyərək 1/8 finala vəsiqə qazanıb.
Bu çəkidə digər təmsilçimiz Əhməd Yusifov da uğurlu çıxış edib. O, mükəmməl texnika ilə Ukrayna cüdoçusu Dilşot Xalmatovu mübarizədən kənarlaşdırıb və 1/8 finala yüksəlib.
İlk yarış günündə Könül Əliyeva, Gültac Məmmədəliyeva, Leyla Əliyeva və Ruslan Paşayev də tatamiyə çıxacaq.