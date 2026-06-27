Konor Makqreqor: “Şöhrətin öz tələləri var”

Əfsanəvi irlandiyalı UFC döyüşçüsü Konor Makqreqor qalmaqallarının səbəbləri barədə danışıb.
İdman.Biz bu barədə MMAFighting-ə istinadən bildirir.
“Şöhrətin öz tələləri var. Bu dünyada ehtiyatlı olmaq lazımdır, bu, əlbəttə ki, indi daha da çox. Həyatımda çoxlu dərslər aldım və hər şey özünü kəşf etməklə bağlıdır. Özümü öyrənməklə. Məni hərəkətə gətirənlər haqqında öyrənməklə. Hətta indi də özümün köhnə versiyası və ya mənə kömək etməyən köhnə vərdişlərimlə, özümün yeni versiyasının, yeni bir mənin mübarizə apardığını görürəm, ona görə də hələ də bu tarazlığı axtarıram. Hazırda. Bir insan kimi daha çox.
Müəyyən terapiyadan keçdim, özümü çox təhlil etdim. Daxili iş gördüm və bu, döyüş dünyasına qayıtdığım zaman indi içində olduğumuz bu köpükdən kənarda idi”, - MMAFighting Makqreqorun sözlərini sitat gətirir.