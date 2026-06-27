27 İyun 2026
AZ

Konor Makqreqor: “Şöhrətin öz tələləri var”

MMA
Xəbərlər
27 İyun 2026 02:05
61
Konor Makqreqor: “Şöhrətin öz tələləri var”

Əfsanəvi irlandiyalı UFC döyüşçüsü Konor Makqreqor qalmaqallarının səbəbləri barədə danışıb.

İdman.Biz bu barədə MMAFighting-ə istinadən bildirir.

“Şöhrətin öz tələləri var. Bu dünyada ehtiyatlı olmaq lazımdır, bu, əlbəttə ki, indi daha da çox. Həyatımda çoxlu dərslər aldım və hər şey özünü kəşf etməklə bağlıdır. Özümü öyrənməklə. Məni hərəkətə gətirənlər haqqında öyrənməklə. Hətta indi də özümün köhnə versiyası və ya mənə kömək etməyən köhnə vərdişlərimlə, özümün yeni versiyasının, yeni bir mənin mübarizə apardığını görürəm, ona görə də hələ də bu tarazlığı axtarıram. Hazırda. Bir insan kimi daha çox.

Müəyyən terapiyadan keçdim, özümü çox təhlil etdim. Daxili iş gördüm və bu, döyüş dünyasına qayıtdığım zaman indi içində olduğumuz bu köpükdən kənarda idi”, - MMAFighting Makqreqorun sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC Bakı öncəsi gərgin anlar: Döyüşçüləri araladılar - VİDEO
26 İyun 18:05
MMA

UFC Bakı öncəsi gərgin anlar: Döyüşçüləri araladılar - VİDEO

Şarabutdin Maqomedov Mişel Pereyra ilə üz-üzə gəldi
Azərbaycanlı döyüşçülər rəqibləri ilə üz-üzə gəldi - FOTO/VİDEO
26 İyun 17:50
MMA

Azərbaycanlı döyüşçülər rəqibləri ilə üz-üzə gəldi - FOTO/VİDEO

Rafael Fiziyev, Nazim Sadıxov, Tahir Abdullayev və Fərman Həsənov UFC Bakı öncəsi rəqibləri ilə son dəfə qarşılaşıblar
Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır
26 İyun 13:25
MMA

Oktaqondan öncə son duel: UFC döyüşçüləri Bakıda üz-üzə çıxır

Rinq yox, baxışlar danışacaq
UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO
26 İyun 09:52
MMA

UFC döyüşçülərinin rəsmi çəkiölçmə mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO

“UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
İngiltərəli döyüşçü: “Nazim Sadıxov çox güclüdür”
25 İyun 17:25
MMA

İngiltərəli döyüşçü: “Nazim Sadıxov çox güclüdür”

Azərbaycana ilk dəfə səfər edən idmançı ölkə və insanlarla bağlı xoş sözlər işlədib
Leron Mörfi: “Rafael və Nazim çox yaxşı döyüşçülərdir”
25 İyun 17:01
MMA

Leron Mörfi: “Rafael və Nazim çox yaxşı döyüşçülərdir”

UFC qonağı Bakıda olmaqdan məmnun qaldığını və şəhəri bəyəndiyini vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq
Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyun 15:36
Cüdo

Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Əhməd Yusifov bürünc medal qazanıb, Gültac Məmmədəliyeva və Ruslan Paşayev beşinci olub