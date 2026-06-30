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Klinsmann: “Almaniya dərin böhran içərisindədir”

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 19:24
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Klinsmann: “Almaniya dərin böhran içərisindədir”

“Bavariya”, Almaniya, ABŞ və Cənubi Koreyanın keçmiş məşqçisi Yurgen Klinsmann Almaniya komandasının DÇ-2026-dan kənarlaşdırılması ilə bağlı sərt fikirlər səsləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Yulian Nagelsmanın rəhbərliyi altında Almaniya Paraqvaya uduzaraq 1/16 final mərhələsindən keçə bilməyib. Əsas və əlavə vaxtda 1:1 hesablı heç-heçədən sonra almanlar penaltilərdə 3:4 hesabı ilə məğlub olublar.

“Almaniyanın məğlubiyyəti son dərəcə məyusedicidir. Görünür, komanda matçın bütün 120 dəqiqəsi ərzində oyuna nəzarəti saxlaya bilməyib. Onlarda çox güclü Paraqvay komandasına qarşı vəziyyəti dəyişmək üçün enerji, qətiyyət və həvəs çatışmırdı - və biz əvvəldən matçın çətin olacağını bilirdik. Bundan əlavə, görünür, komanda penaltilər seriyasına hazır deyildi, bu, açıq desək, dəlilik kimi görünür - almanlar ənənəvi olaraq penaltilər seriyasında inamlıdırlar (gülür).

Bu nəticə məhv olmuşluq hissi yaradır - bu, əsl eyibdir. Heç kim hadisələrin bu cür inkişaf edəcəyini gözləmirdi. Vəziyyət dörd il əvvəl Qətərdə və səkkiz il əvvəl Rusiyada baş verən məğlubiyyətlərdən heç də az acınacaqlı görünmür. Almaniya hazırda açıq-aydın dərin böhran keçirir - hər şeyi sakitcə təhlil etməliyik. Və əlbəttə ki, bu nəticə nəticəsiz qalmayacaq”, - ESPN Klinsmandan sitat gətirir.

İdman.Biz
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