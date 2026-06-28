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Azərbaycan cüdoçusu Praqada 1/4 finala yüksəldi - YENİLƏNİR

Cüdo
Xəbərlər
28 İyun 2026 16:42
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Azərbaycan cüdoçusu Praqada 1/4 finala yüksəldi - YENİLƏNİR

Azərbaycan cüdoçusu Əjdər Bağırov Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilən European Open turnirində 1/4 finala yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən təmsilçimiz start mərhələsini uğurla keçib və medal uğrunda mübarizəni davam etdirir.

Eyni turnirdə 90 kq-da yarışan Xəyyam Əliyev və 100 kq-da mübarizə aparan Rio-2016 Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı Elmar Qasımov çıxışlarını başa vurublar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin aktivində hazırda üç medal var. Elşan Əsədov 66 kq-da qızıl, Raşal Elkiyev eyni çəkidə gümüş, Kamran Süleymanov isə 73 kq-da bürünc medal qazanıb.

İdman.Biz
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