Azərbaycan cüdoçusu Praqada 1/4 finala yüksəldi - YENİLƏNİR

Azərbaycan cüdoçusu Əjdər Bağırov Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilən European Open turnirində 1/4 finala yüksəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən təmsilçimiz start mərhələsini uğurla keçib və medal uğrunda mübarizəni davam etdirir.
Eyni turnirdə 90 kq-da yarışan Xəyyam Əliyev və 100 kq-da mübarizə aparan Rio-2016 Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı Elmar Qasımov çıxışlarını başa vurublar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin aktivində hazırda üç medal var. Elşan Əsədov 66 kq-da qızıl, Raşal Elkiyev eyni çəkidə gümüş, Kamran Süleymanov isə 73 kq-da bürünc medal qazanıb.