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“Zirə” FK növbəti yoxlama oyununa çıxacaq

Futbol
Xəbərlər
1 İyul 2026 11:45
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“Zirə” FK növbəti yoxlama oyununa çıxacaq

Bu gün Türkiyənin Bolu şəhərində təlim-məşq toplanışını davam etdirən “Zirə” futbol klubu növbəti yoxlama oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rəşad Sadıqovun komandası Türkiyə Super Liqa təmsilçisi “Fatih Karagümrük”lə üz-üzə gələcək.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, “qartallar” bundan əvvəl Türkiyənin “Iğdır” və Özbəkistanın “Navbahor” klubları ilə keçirdiyi yoxlama oyunlarında eyni hesabla - 3:4 - məğlub olublar. “Zirə” iyulun 2-dək Türkiyədə təlim-məşq toplanışını davam etdirəcək.

İdman.Biz
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