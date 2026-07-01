“Zirə” FK növbəti yoxlama oyununa çıxacaq

Bu gün Türkiyənin Bolu şəhərində təlim-məşq toplanışını davam etdirən “Zirə” futbol klubu növbəti yoxlama oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Rəşad Sadıqovun komandası Türkiyə Super Liqa təmsilçisi “Fatih Karagümrük”lə üz-üzə gələcək.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, “qartallar” bundan əvvəl Türkiyənin “Iğdır” və Özbəkistanın “Navbahor” klubları ilə keçirdiyi yoxlama oyunlarında eyni hesabla - 3:4 - məğlub olublar. “Zirə” iyulun 2-dək Türkiyədə təlim-məşq toplanışını davam etdirəcək.