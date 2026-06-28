“Sabah” Avstriyada ikinci yoxlama oyununa çıxacaq

“Sabah” futbol klubu bu gün Avstriyada keçirdiyi təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ikinci yoxlama matçına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Valdas Dambrauskasın komandası Macarıstan təmsilçisi “Ferentsvaroş”la üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.
Bu, Bakı klubunun Avstriya toplanışında ikinci yoldaşlıq oyunu olacaq. “Sabah” ilk matçında Rumıniyanın “Universitatya” komandası ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
Hazırlıq prosesi başa çatana qədər Azərbaycan təmsilçisini daha bir yoxlama görüşü gözləyir. “Sabah” iyulun 1-də Ukraynanın “Polesye” klubu ilə qarşılaşacaq.