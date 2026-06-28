28 İyun 2026
AZ

“Sabah” Avstriyada ikinci yoxlama oyununa çıxacaq

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
28 İyun 2026 14:32
44
“Sabah” Avstriyada ikinci yoxlama oyununa çıxacaq

“Sabah” futbol klubu bu gün Avstriyada keçirdiyi təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ikinci yoxlama matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Valdas Dambrauskasın komandası Macarıstan təmsilçisi “Ferentsvaroş”la üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

Bu, Bakı klubunun Avstriya toplanışında ikinci yoldaşlıq oyunu olacaq. “Sabah” ilk matçında Rumıniyanın “Universitatya” komandası ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.

Hazırlıq prosesi başa çatana qədər Azərbaycan təmsilçisini daha bir yoxlama görüşü gözləyir. “Sabah” iyulun 1-də Ukraynanın “Polesye” klubu ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanov: “Qarabağ” hələ optimal formasından uzaqdır”
02:14
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov: “Qarabağ” hələ optimal formasından uzaqdır”

Avstriyada “Tirol”la qarşılaşan “Qarabağ” rəqibini 4:0 hesabı ilə üstələyib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
“Zirə” yoxlama matçında Özbəkistan komandasına uduzub
27 İyun 21:04
Futbol

“Zirə” yoxlama matçında Özbəkistan komandasına uduzub - YENİLƏNİB

“Zirə”nin yeganə qolunu Yeqor Boqomolski vurub
“Neftçi”nin keçmiş futbolçusu yeni klubunu seçdi
27 İyun 17:53
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin keçmiş futbolçusu yeni klubunu seçdi

Kilian Lebon Cənubi Koreyanın “Suwon Samsung Bluewings” komandası ilə razılaşıb
Ceyhun Sultanov: “Hədəflərimizi komanda formalaşandan sonra açıqlayacağıq”
27 İyun 16:35
Azərbaycan futbolu

Ceyhun Sultanov: “Hədəflərimizi komanda formalaşandan sonra açıqlayacağıq”

Klub prezidenti diqqətin hazırda transferlər və heyətin formalaşdırılmasına yönəldiyini bildirib
“Səbail” FK Bahadur Həziyevi transfer edib
27 İyun 15:54
Azərbaycan futbolu

“Səbail” FK Bahadur Həziyevi transfer edib

27 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 1+1 illik müqavilə imzalayıb

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək