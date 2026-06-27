Azərbaycanın dörd cüdoçusu Sindao Qran-prisində mübarizəyə başlayır

Azərbaycan cüdoçuları Çinin Sindao şəhərində keçirilən Qran-pri turnirində mübarizəni davam etdirəcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, ikinci yarış günündə yığmamızın dörd üzvü tatamiyə çıxacaq.
Kişilərin yarışında 73 kq çəkidə Rəşid Məmmədəliyev 1/16 finalda fransalı Natan Kadinyanla çinli Minqxao Canq arasındakı görüşün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
81 kq-da Hidayət Heydərov ispaniyalı Xose Mariya Mendiola İskiyeta - braziliyalı David Lima cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Eyni çəkidə Zelim Tçkayev monqolustanlı Enxtör Cuqderqarav və finlandiyalı Oskari Makinen görüşünün güclüsü ilə mübarizə aparacaq.
Qadınların yarışında isə Fidan Əlizadə 63 kq-da Dali Liluaşvili ilə qarşılaşacaq.
Südabə Ağayeva 70 kq çəkidə zədə səbəbindən özbəkistanlı Şirincon Yuldoşova ilə görüşə çıxmayacaq.
Qeyd edək ki, ilk yarış günündə millimizin 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan üzvü Əhməd Yusifov bürünc medal görüşündə Fransa təmsilçisi Enzo Janla qarşılaşıb. Gərgin keçən döyüşdə rəqibinə qalib gələn Yusifov fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəlib.
Daha iki təmsilçimiz isə medalın bir addımlığında dayanıb. Qadınların 52 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Gültac Məmmədəliyeva bürünc medal qarşılaşmasında Paris Olimpiadasının mükafatçısı Larissa Pimentaya məğlub olaraq yarışı beşinci sırada başa vurub.
Kişilərin 66 kq çəkisində mübarizə aparan Ruslan Paşayev də üçüncü yer uğrunda görüşdə fransalı Kelvin Reyə uduzub və turniri beşinci pillədə tamamlayıb.
Azərbaycan millisinin digər üzvləri Şəfəq Həmidova, Könül Əliyeva, Leyla Əliyeva, Balabəy Ağayev və Tofiq Məmmədov isə mübarizəni erkən mərhələlərdə dayandırıblar.