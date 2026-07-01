Emin Mahmudov mövsümün ən dəqiq penalti vuranı olub

Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-2026-cı illər mövsümünün bombardirləri, assist liderləri və penalti statistikası açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasının məlumatına əsasən, mövsümün ən məhsuldar futbolçusu “Sabah”ın hücumçusu Coy-Lens Mikels olub. O, rəqib qapılarından 19 top keçirərək bombardirlər siyahısına başçılıq edib.
İkinci pilləni 11 qolla üç futbolçu bölüşüb. “Neftçi”dən Bassala Sambu və Emin Mahmudov, “Sabah”dan isə Velko Simiç eyni göstəriciyə imza atıb. “Turan Tovuz”dan Joarlem Santos, “Sumqayıt”dan Aleksandr Ramalinqom və “Şamaxı”dan Karim Rossi mövsümü 10 qolla tamamlayıb.
Assistlərdə də “Sabah” futbolçularının üstünlüyü diqqət çəkib. Timoteus Puxaç 12 məhsuldar ötürmə ilə mövsümün ən yaxşı assistenti olub. Aleksey İsayev, Coy-Lens Mikels və Velko Simiç hərəyə səkkiz assistlə növbəti yerlərdə qərarlaşıb. “İmişli”dən Luis Silvestr və “Neftçi”dən Emin Mahmudov da eyni göstəriciyə sahib olub.
Mövsüm ərzində komandalar ümumilikdə 69 penalti vurub. Onlardan 55-i qolla nəticələnib. Ən çox penalti yerinə yetirən komanda “Sabah” olub. Paytaxt təmsilçisi 10 penalti zərbəsindən doqquzunu dəqiq tamamlayıb. “Qarabağ” doqquz penaltidən səkkizini, “Zirə” isə səkkiz zərbədən altısını qola çevirib.
Penalti zərbələrində ən yaxşı fərdi göstərici “Zirə”nin futbolçusu Ruan Renatoya məxsusdur. O, yeddi penaltidən altısını dəqiq yerinə yetirib. Coy-Lens Mikels altı zərbədən beşini, Emin Mahmudov beş zərbədən beşini, Toral Bayramov beş zərbədən dördünü, Aleksandr Ramalinqom isə beş zərbədən ikisini qolla tamamlayıb.