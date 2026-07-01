1 İyul 2026
AZ

“Kəpəz” yerli futbolçulara ən çox güvənən komandadır

Futbol
Xəbərlər
1 İyul 2026 11:50
35
“Kəpəz” yerli futbolçulara ən çox güvənən komandadır

Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-2026-cı illər mövsümünün futbolçu və qapıçı statistikası açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasının məlumatına əsasən, mövsüm ərzində ümumilikdə 330 futbolçu meydana çıxıb.

Ən çox quru oyun keçirən qapıçılar siyahısında ilk pilləni iki futbolçu bölüşüb. “Sabah”ın qapıçısı Stas Pokatilov və “Şamaxı”nın qolkiperi Rikardo Fernandes hərəyə 13 matçda qapısını toxunulmaz saxlayıb. “İmişli”dən Andrey Sinenka və “Zirə”dən Tiaqo Silva 11 quru oyunla növbəti yerlərdə qərarlaşıb. “Turan Tovuz”dan Oleq Baklov və “Neftçi”dən Kenan Piriç isə 10 oyunda qol buraxmayıb.

Mövsüm ərzində ən çox futbolçuya “Kəpəz” şans verib. Gəncə təmsilçisində 35 oyunçu meydana çıxıb. Ən az futbolçu isə “Araz-Naxçıvan”da qeydə alınıb - 23. Yerli futbolçuların sayında da “Kəpəz” öndə olub - 22. Bu göstəricidə ən aşağı nəticə “Neftçi”yə məxsusdur - səkkiz yerli oyunçu.

Legioner sayında isə üç klub fərqlənib. “Sabah”, “Qarabağ” və “Neftçi” mövsüm ərzində hərəyə 17 legionerdən istifadə edib. Onları 16 legionerlə “Zirə” və 15 legionerlə “Turan Tovuz” izləyir. Ən az legioner “İmişli”də qeydə alınıb - 11.

Mövsümün ən gənc futbolçusu “Kəpəz”dən Raul İsaqov olub. O, 15 may 2025-ci ildə keçirilən “Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz” oyununda meydana çıxarkən 16 yaş 162 günlüyündə olub. Ən yaşlı futbolçu isə “Zirə”dən Stefan Aka olub. O, 18 may 2026-cı ildə “İmişli” - “Zirə” matçında 35 yaş 219 günlüyündə oynayıb.

Mövsüm ərzində beş futbolçu iki fərqli klubun heyətində çıxış edib. Abdulla Rzayev “Turan Tovuz” və “Şamaxı”, Anatoli Nuriyev “Sabah” və “Zirə”, Rauf Rüstəmli “Sumqayıt” və “Karvan-Yevlax”, Sənan Muradlı “Şamaxı” və “Sumqayıt”, Veysəl Rzayev isə “Turan Tovuz” və “Kəpəz” forması geyinib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqasında yerli futbolçular zirvədə
11:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında yerli futbolçular zirvədə

Topu ələ keçirmədə ilk beşlikdə üç azərbaycanlı var
“Zirə” FK növbəti yoxlama oyununa çıxacaq
11:45
Futbol

“Zirə” FK növbəti yoxlama oyununa çıxacaq

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək
Yaponlar niyə oyundan sonra stadionu təmizləyirlər? - FOTO
11:38
DÇ-2026

Yaponlar niyə oyundan sonra stadionu təmizləyirlər? - FOTO

Yapon azarkeşlər stadion mədəniyyətinin arxasında dayanan məsuliyyəti izah ediblər
Emin Mahmudov mövsümün ən dəqiq penalti vuranı olub
11:23
Futbol

Emin Mahmudov mövsümün ən dəqiq penalti vuranı olub

2025-2026-cı illər mövsümündə Coy-Lens Mikels 19 qolla hamını qabaqlayıb
Vikinqlər, mikst-zonadakı emosiyalar və Norveç - Kot-d'İvuar matçının pərdəarxası - İDMAN.BİZ-in DÇ-2026-dan REPORTAJI - FOTO
11:08
DÇ-2026

Vikinqlər, mikst-zonadakı emosiyalar və Norveç - Kot-d'İvuar matçının pərdəarxası - İDMAN.BİZ-in DÇ-2026-dan REPORTAJI - FOTO

ABŞ-yə ezam olunan əməkdaşımız Norveç - Kot-d'İvuar matçında yaşananlardan yazıb
Azərbaycan Premyer Liqasında 511 qol
11:01
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 511 qol

2025-2026-cı illər mövsümündə ən erkən qol 38-ci saniyədə vurulub

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:42
Cüdo

Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Əjdər Bağırov Avropa Açıq Turnirinin son günündə gümüş medal qazanıb
“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:37
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO

Masazır təmsilçisi təlim-məşq toplanışında ikinci yoxlama oyununu da 1:1 hesabı ilə başa vurub