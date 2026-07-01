“Qarabağ” FK Avstriyada iki yoxlama oyunu keçirəcək

Bu gün Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan “Qarabağ” futbol klubu sözügedən ölkədə daha iki yoxlama oyunu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv günün ilk sınağında Ukraynanın “Xarkov” komandası ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da səslənəcək.
Ağdam təmsilçisi günün ikinci oyununda isə Macarıstanın “Ferentsvaroş” klubu ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Bu görüşün başlanğıcı Bakı vaxtı ilə saat 19:30-a planlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, Avstriyadakı ilk yoxlama oyununda “Tirol”a 4 cavabsız qolla qalib gələn “Qarabağ” Bakıda “Zirə”ni üstələyib - 4:3.