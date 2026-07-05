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“Minnesota Timbervulvz” Lebron Ceymsə cəsarətli təkliflə müraciət edib

Basketbol
Xəbərlər
5 İyul 2026 04:11
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“Minnesota Timbervulvz” Lebron Ceymsə cəsarətli təkliflə müraciət edib

NBA-nın insayderi Con Kroçinski bildirib ki, “Minnesota Timbervulvz” ulduz hücumçu Lebron Ceymsi transfer etmək üçün səylərini artırıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu günlərdə Ceymsin karyerasını başa vurduğu açıqlanmışdı.

Kroçinskinin sözlərinə görə, komanda amerikalı basketbolçuya cəsarətli bir təklif edib.

“Anonim mənbələr bildirir ki, “Minnesota Timbervulvz” Lebronun yaxın ətrafı ilə cəsarətli bir təkliflə əlaqə saxlayıb: Entoni Edvards, Lamelo Boll, Ceyden Makdeniels və Rudi Qobertlə birlikdə bütün zamanların ən böyük oyunçusu ilə bağlı hər hansı bir müzakirəyə son qoymaq üçün çempionluq uğrunda mübarizə aparmaq”, Kroçinski özünün “New York Times” qəzetindəki məqaləsində yazıb.

İdman.Biz
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