5 İyul 2026
AZ

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi” reytinqində birinci yerə yüksəlib

Basketbol
Xəbərlər
5 İyul 2026 01:07
95
Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi” reytinqində birinci yerə yüksəlib

Dünya Qadın Seriyasında Marseldəki çempionluqdan sonra “Neftçi” klubu ümumi xallarının sayını 352-yə çatdırıb

İdman.Biz bildirir ki, bununla komanda reytinqdə ilk sıraya yüksəlib.

“Neftçi”nin hazırda ən yaxın izləyiciləri turnirdə mübarizə aparan Almaniya millisi (328 xal) və Monqolustanın "Ulaanbaatar Amazons" klubudur (320 xal).

Xatırladaq ki, turnirin Marsel mərhələsində “Neftçi” 1/4 finalda Uqanda millisinə 18:15, yarımfinalda Fransa seçməsinə 14:10, finalda isə Kanadaya 19:15 qalib gələrək yarışın qalibi olub.

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq
Amil Həmzəyev: “İrlandiyanı da məğlub edərək qrupu ikinci pillədə başa vurmaq istəyirik”
3 İyul 15:33
Basketbol

Amil Həmzəyev: “İrlandiyanı da məğlub edərək qrupu ikinci pillədə başa vurmaq istəyirik”

Azərbaycanın basketbol millisinin kapitanı həmin qarşılaşmada rəqibə qalib gələcəklərinə inandığını vurğulayıb
Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib
2 İyul 23:14
Basketbol

Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib - YENİLƏNİB

Bu qalibiyyət millimizin qrupda ikinci qələbəsi olub
Evren Alkaya: “Avropa çempionatında məqsəd ilk növbədə qrupdan çıxmaqdır”
2 İyul 17:45
Basketbol

Evren Alkaya: “Avropa çempionatında məqsəd ilk növbədə qrupdan çıxmaqdır”

O, millinin turnirdəki əsas hədəflərindən danışıb
Azərbaycanın U-20 qız basketbol millisi Avropa çempionatına yollanıb
2 İyul 15:51
Basketbol

Azərbaycanın U-20 qız basketbol millisi Avropa çempionatına yollanıb

Yığmamız tarixində ilk dəfə FIBA U-20 Qadınlar arasında qitə birinciliyində çıxış edəcək

Ən çox oxunanlar

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq
Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib
2 İyul 23:14
Basketbol

Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib - YENİLƏNİB

Bu qalibiyyət millimizin qrupda ikinci qələbəsi olub