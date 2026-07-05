Basketbol millimiz seçmə mərhələdə son sınağına çıxır

Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi “EuroBasket-2029”un ilkin seçmə mərhələsində bu gün sonuncu oyununu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu komanda A qrupunun altıncı turunda İrlandiya yığmasını qəbul edəcək.
Qarşılaşma saat 17:00-da Bakı İdman Sarayında start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi A qrupunda 7 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Şimali Makedoniya 10 xalla liderdir. Lüksemburq 7 xalla ikinci, İrlandiya isə 6 xalla dördüncü sıradadır.