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Zlatko Daliç Xorvatiya millisindən ayrıldı

DÇ-2026
Xəbərlər
8 İyul 2026 17:16
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Zlatko Daliç Xorvatiya millisindən ayrıldı

Xorvatiya futbol millisinin baş məşqçisi Zlatko Daliç vəzifəsindən ayrılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Xorvatiya Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

59 yaşlı mütəxəssis 2017-ci ildən Xorvatiya yığmasını çalışdırırdı.

Onun rəhbərliyi altında komanda 2018-ci il dünya çempionatında finala yüksələrək gümüş medal qazanıb. Daliç həmçinin millini DÇ-2022-də bürünc medallara daşıyıb.

Xorvatiya yığması Daliçin rəhbərliyi altında ümumilikdə doqquz il çıxış edib və bu müddətdə ölkə futbolunun ən uğurlu dövrlərindən birini yaşayıb.

İdman.Biz
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