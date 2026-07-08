DÇ-2026: Avropa milliləri meydan oxuyur, yarımfinal uğrunda son döyüşlər - İDMAN.BİZ-İN İCMALI

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatında bütün 1/4 final cütləri müəyyənləşib və mənzərə kifayət qədər diqqətçəkəndir: səkkiz iştirakçıdan altısı Avropanı təmsil edir. Onlara Cənubi Amerikadan yalnız Argentina, Afrikadan isə yalnız Mərakeş qoşulur. KONKAKAF isə artıq turnirdə təmsil olunmur – mundialın hər üç ev sahibi ABŞ, Kanada və Meksika mübarizəni dayandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünya çempionatının 1/4 final mərhələsində aşağıdakı cütlər mübarizə aparacaq:
1/4 final oyunları (Bakı vaxtı ilə):
9 iyul, 23:59 — Fransa – Mərakeş (Foksboro)
10 iyul, 23:00 — İspaniya – Belçika (Los-Anceles)
12 iyul, 01:00 — Norveç – İngiltərə (Mayami)
12 iyul, 05:00 — Argentina – İsveçrə (Kanzas-Siti)
Bu mərhələnin əsas xüsusiyyəti Avropa komandalarının aşkar üstünlüyüdür. Fransa, İspaniya, Belçika, Norveç, İngiltərə və İsveçrə 1/4 final iştirakçılarının dörddə üçünü təşkil edir. Argentina Cənubi Amerikanın, Mərakeş isə Afrikanın turnirdə qalan son təmsilçisidir.
Diqqət çəkən daha bir məqam var. I qrupu mundialda hələ də iki komanda ilə təmsil olunan yeganə qrupdur. Fransa və Norveç mübarizəni davam etdirir. Digər qrupların hər biri isə 1/4 finala qədər ən azı üç iştirakçısını itirib.
Fransa – Mərakeş: təcrübə yeni Afrika gücünə qarşı
Fransa turnirin əsas favoritlərindən biri kimi 1/4 finala yüksəlib. Komanda əvvəlki mərhələləri inamla keçərək rəqiblərinə oyununu diktə etməyə imkan verməyib.
Lakin Mərakeşi artıq sürpriz komanda adlandırmaq olmaz. 2022-ci il dünya çempionatındakı tarixi yarımfinaldan sonra bu kollektiv dünya futbolunun elit komandalarından birinə çevrilib. Kanadaya qarşı inamlı qələbə də göstərdi ki, mərakeşlilər həm etibarlı müdafiə oluna, həm də fürsətlərini maksimum dəyərləndirə bilirlər.
Kağız üzərində favorit Fransa sayılsa da, onu heç də asan qarşılaşma gözləmir.
Bu cütün qalibi yarımfinalda İspaniya – Belçika oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq.
İspaniya – Belçika: vaxtından əvvəl final?
Oyun keyfiyyəti baxımından məhz bu cütlük 1/4 finalın ən cəlbedici qarşıdurması hesab olunur. İspaniya turnirin ən baxımlı futbolunu nümayiş etdirən komandalardan biridir – topa nəzarət, yüksək pressinq və mükəmməl oyun sistemi bunun əsas göstəriciləridir.
Belçika isə ABŞ üzərində 4:1 hesablı möhtəşəm qələbədən sonra böyük inam qazanıb. Komandanın heyətində bir epizodla oyunun taleyini həll edə biləcək kifayət qədər yüksək səviyyəli futbolçular var.
Kiçik üstünlük İspaniyanın tərəfində olsa da, məhz bu qarşılaşma bütün 1/4 final mərhələsinin ən yaddaqalan oyunu ola bilər.
Qalib Fransa və ya Mərakeşlə üz-üzə gələcək.
Norveç – İngiltərə: skandinavlar üçün ən böyük sınaq
Norveç artıq pley-offun əsas sürprizlərindən birinə çevrilib. Braziliyanı mübarizədən kənarlaşdıran komanda indi daha bir nəhəng sınaq qarşısındadır.
İngiltərə isə növbəti dəfə sübut edir ki, pley-off oyunlarında son dərəcə təhlükəli komandadır. İngilislər hər zaman parlaq futbol oynamasalar da, nəticə qazanmağı bacarırlar.
Heyətin keyfiyyəti və böyük turnirlərdəki təcrübə baxımından İngiltərə favoritdir. Ancaq Norveç artıq proqnozları alt-üst etməyi bacardığını göstərib.
Bu cütün qalibi yarımfinalda Argentina – İsveçrə matçının qalibi ilə qarşılaşacaq.
Argentina – İsveçrə: Cənubi Amerikanın son ümidi
Braziliyanın mübarizəni dayandırmasından sonra Argentina dünya çempionatında qalan yeganə Cənubi Amerika təmsilçisidir.
İsveçrə isə favoritlər üçün həmişə narahatlıq yaradan komandadır. Möhkəm müdafiə, yüksək nizam-intizam və səbirli futbol onu pley-off mərhələsində çox təhlükəli rəqibə çevirir.
Fərdi ustalıq və böyük turnirlərdəki təcrübə Argentinanı favorit göstərir. Bununla belə, bu qarşılaşmanın 1/4 finalın ən gərgin matçlarından birinə çevriləcəyi istisna deyil.
Qalib yarımfinalda Norveç və ya İngiltərə ilə üz-üzə gələcək.
Ümumilikdə, yarımfinala yüksəlmək baxımından əsas favoritlər Fransa, İspaniya, İngiltərə və Argentina hesab olunur. Lakin bu dünya çempionatı artıq dəfələrlə göstərib ki, favorit statusu heç nəyə zəmanət vermir. Mərakeş növbəti tarixi uğurunu arzulayır, Norveç artıq Braziliyanı mübarizədən kənarlaşdırıb, Belçika əla formadadır, İsveçrə isə dünya futbolunun ən narahat rəqiblərindən biri olaraq qalır.
Finala cəmi üç addım qalıb və qarşıdakı hər oyun turnirin bütün mənzərəsini dəyişə bilər.