Paris prokurorluğu paraqvaylı senatorun Mbappe ilə bağlı sözlərinə görə araşdırmaya başlayıb

Fransa paraqvaylı senator Seleste Amarillanın Kilian Mbappe haqqında verdiyi şərhlərlə bağlı araşdırmaya başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, siyasətçi daha əvvəl 2026-cı il dünya çempionatında Paraqvayın Fransa ilə 0:1 hesablı oyunundan sonra futbolçu haqqında sərt fikirlər səsləndirib: "Fransız kimi davranan təkəbbürlü kamerunlu yazmağı belə öyrənməyib. Oyundan sonra heç kimin ona şillə vurmaması təəssüf doğurur".
Oyunçu bu ifadəyə belə cavab verib: "Sən iyrənc bir qadınsan, öz vəzifənə layiq deyilsən. İrqçiliyin üzündən dünya artıq oyunçularınızın Dünya Kubokunda göstərdiyi səyləri unutub".
Paris prokurorluğu Fransa Futbol Federasiyasının (FFF) şikayətindən sonra araşdırma başlatdığını açıqlayıb. Zərərçəkmiş Fransa vətəndaşı olduğundan, onun araşdırma aparmaq hüququ var.
Prokurorluq qeyd edib ki, "şərhlər, zərərçəkmişin faktiki və ya güman edilən mənşəyi, etnik mənsubiyyəti, milliyyəti, irqi və ya dini ilə əlaqədar edilib". Bu cinayətlərdə ittiham olunanlar bir ilə qədər həbs cəzası və 45 000 avro cərimə ilə üzləşirlər.