“Real” paraqvaylı senatorun Mbappeyə qarşı təhqirləri ilə bağlı açıqlama yayıb

"Real Madrid" rəsmi saytında Paraqvaylı senator Seleste Amarilyanın "Los Blancos" və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappeyə qarşı təhqirləri ilə bağlı bəyanat yayımlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Amarilya Mbappeni “fransız olmaq istəyən kamerunlu kölə, özündənrazı varlı eybəcər” adlandırmışdı.
"Real Madrid" Futbol Klubu Paraqvaylı senator Seleste Amarillanın oyunçumuz Kilian Mbappeyə qarşı etdiyi irqçi və ksenofobik ifadələri ən sərt şəkildə pisləyir.
Klubumuz siyasi nümayəndəyə yaraşmayan bu cür ifadələri qətiyyətlə pisləyir və milyonlarla insan, xüsusən də dünyadakı uşaqlar üçün nümunə olan oyunçumuz Kilian Mbappeyə tam dəstəyini ifadə edir.
Bu cür nifrət dolu çıxışlar cəmiyyətdə qəbuledilməzdir. Futbol və idman bərabərlik və həmrəylik platformalarıdır və "Real Madrid" irqçiliyin, ksenofobiyanın və zorakılığın əbədi olaraq aradan qaldırılması üçün çalışmağa davam edəcək", - deyə İspaniya klubunun açıqlamasında bildirilir.