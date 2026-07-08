Fernandesin qolu dünya çempionatları tarixində 3000-ci olub

Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Enso Fernandes 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Misirə qarşı (3:2) oyunda mundial tarixində 3000-ci qolu vurub.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Atlantadakı “Mercedes-Benz” stadionunda baş tutub. Baş hakim fransalı Fransua Leteksye olub.
Fernandes 90+2-ci dəqiqədə qol vurub. Yarımmüdafiəçi başla vurduğu qolla qələbəni təmin edib. Argentina 79-cu dəqiqəyə qədər iki qol fərqi ilə geridə idi.
Beləliklə, Fernandesin qolu Argentinanın turnirin dörddəbir finalına yüksəlməsinə imkan verib. Orada hazırkı çempion İsveçrə və Kolumbiya arasında son səkkizdəbir final matçının qalibi ilə qarşılaşacaq.