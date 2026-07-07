Messi penalti üzrə rekorda və antirekordlara imza atıb

Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Misirlə oyunda penaltilərin sayına görə rekord müəyyənləşdirib.
İdman.Biz bildirir ki, 21-ci dəqiqədə Misirin qapısına vura bilmədiyi penalti Messinin mundiallarda səkkizinci 11-metrlik cərimə zərbəsi olub.
Messi zərbələrinin yalnız yarısını — dördünü qola çevirə bilib. Messi DÇ-2022-də dörd penaltini qola çevirib, 2018, 2022 və 2026-cı il dünya çempionatlarında isə dörd penaltini qaçırıb.
Messi həmçinin tarixdə tək bir turnirdə iki penaltini vura bilməyən ilk oyunçu olub. Argentinalı oyunçu daha əvvəl Avstriya ilə ikinci tur matçında (2:0) 11 metrlik cərimə zərbəsini qaçırmışdı.