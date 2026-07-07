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Messi mundial matçlarında iştirak üzrə mütləq rekordçudur

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 21:19
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Messi mundial matçlarında iştirak üzrə mütləq rekordçudur

Argentinalı hücumçu Lionel Messi DÇ-2026-nın 1/8 final mərhələsində Misirə qarşı oyunda iştirak edir.

İdman.Biz x\b\r verir ki, bu, argentinalının dünya çempionatının pley-off mərhələsində 14-cü çıxışıdır və o, Almaniya millisinin keçmiş oyunçusu Miroslav Klozenin rekordunu təkrarlayıb.

Messi həmçinin mundialda ən çox oyunda iştirak rekorduna (31) sahibdir. Bu reytinqə qadın komandaları da daxildir; əvvəlki rekord amerikalı Kristian Lilliyə məxsus idi.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Hazırkı çempion Argentinadır.

İdman.Biz
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