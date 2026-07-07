Bellinqemin adı London stansiyasında: Azarkeşlər dəyişiklik istəyir

İngiltərə futbol millisinin ulduzu Cud Bellinqemin adı Londonda dəmir yolu stansiyasına verilib.
İdman.Biz “Southwark News”a istinadən xəbər verir ki, İngiltərə yığmasına dəstək məqsədilə Bellinqem stansiyasının adı müvəqqəti olaraq “Jude Bellingham” kimi dəyişdirilib. Bu addım əvvəlcə yalnız 5 iyul üçün nəzərdə tutulub.
Lakin DÇ-2026-nın 1/8 finalında İngiltərənin Meksika üzərində 3:2 hesablı qələbəsində Bellinqemin dubl etməsi vəziyyəti dəyişib. Azarkeşlər sosial şəbəkələrdə stansiyanın köhnə adına qaytarılmamasını istəyiblər.
Rəhbərlik bu çağırışlara biganə qalmayıb və aksiyanın Norveçlə oyuna qədər davam etdirilməsinə qərar verib.
Nəşrin yazdığına görə, “Real Madrid”in futbolçusu həmin matçda da fərqlənsə, azarkeşlər onun adının platformada daha uzun müddət qalmasını tələb edə bilərlər.