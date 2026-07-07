7 İyul 2026
AZ

İspaniya ilə oyundan sonra komanda yoldaşları Ronaldunu tək qoyub - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 12:08
200
İspaniya ilə oyundan sonra komanda yoldaşları Ronaldunu tək qoyub - VİDEO

DÇ-2026-nın 1/8 finalında İspaniyaya məğlub olaraq mübarizəni dayandıran Portuqaliya millisinin kapitanı Kriştianu Ronaldu matçdan sonra diqqət çəkən məqamla gündəmə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Portuqaliya mətbuatının yaydığı məlumata görə, final fitindən sonra 41 yaşlı hücumçu meydanda tək qalıb. Bildirilir ki, komanda yoldaşlarının əksəriyyəti onun yanına yaxınlaşmadan paltardəyişmə otağına yollanıb.

Ronalduya ilk dəstək isə rəqib komandanın futbolçularından gəlib. İspaniya millisinin üzvləri Lamin Yamal və Mikel Merino onunla görüşərək təsəlli veriblər.

Jurnalistlər bu mənzərəni DÇ-2026-da Braziliya millisinin ulduzu Neymarın komandasının oyundan sonra ona göstərdiyi münasibətlə müqayisə ediblər. Onların fikrincə, hər iki epizod futbol ictimaiyyətində geniş müzakirələrə səbəb olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Martinesin “6” hesabı tərsinə döndü: Portuqaliya elə həmin rəqəmlə getdi - VİDEO
12:51
DÇ-2026

Martinesin “6” hesabı tərsinə döndü: Portuqaliya elə həmin rəqəmlə getdi - VİDEO

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi “6” rəqəminin uğur gətirəcəyinə inanırmış

Lukaku dəstəsini başına yığıb “Tramp havası” oynadı - VİDEO
11:38
DÇ-2026

Lukaku dəstəsini başına yığıb “Tramp havası” oynadı - VİDEO

Belçika millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında ABŞ-ni məğlub etdikdən sonra meydanda siyasi çalar daşıyan sevinclə diqqət çəkib
Messi Salahın sınağına çıxır: DÇ-2026-da son 1/4 final bileti
10:06
DÇ-2026

Messi Salahın sınağına çıxır: DÇ-2026-da son 1/4 final bileti

Argentina Misirlə, İsveçrə isə Kolumbiya ilə üz-üzə gələcək
Paraqvay XİN senatorun Mbappeyə qarşı açıqlamalarına görə bəyanat verib
08:13
DÇ-2026

Paraqvay XİN senatorun Mbappeyə qarşı açıqlamalarına görə bəyanat verib

Amarilya Mbappeni “fransız olmaq istəyən kamerunlu kölə, özündənrazı varlı eybəcər” adlandırmışdı
Belçika ABŞ-ni darmadağın edərək İspaniyaya rəqib oldu - VİDEO
07:30
DÇ-2026

Belçika ABŞ-ni darmadağın edərək İspaniyaya rəqib oldu - VİDEO

De Ketelarenin dublu və ABŞ müdafiəsinin kobud səhvləri meydan sahiblərinin mundialla erkən vidalaşmasına səbəb oldu
Roberto Martines Portuqaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib
07:12
DÇ-2026

Roberto Martines Portuqaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib - VİDEO

Onun rəhbərliyi altında milli komanda 2025-ci il Millətlər Liqasının qalibi olub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
6 İyul 02:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliyanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib