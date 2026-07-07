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Roberto Martines Portuqaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 07:12
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Roberto Martines Portuqaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martinez yığmanın DÇ-2026-nın 1/8 finalında İspaniya ilə oyunda məğlubiyyətindən (0:1) sonra bu vəzifədən getdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Portuqaliya bu məğlubiyyətlə mundialda mübarizəsini dayandırıb.

"Qərar dünya çempionatından əvvəl verilibmi? Xeyr, düşünmürəm ki, bu, qətiləşib. Mən Portuqaliyaya dünya çempionatını qazanmaq üçün gəlmişəm və düşünürəm ki, qələbə olmadan davam etməyin mənası yoxdur. İndi direktorlar şurası və prezident yeni məşqçi seçmək imkanına malikdirlər. Prezident həmişə işimi dəstəkləyib, amma müqaviləm bu gün bitir. Başqa deyəcək çox şey yoxdur", - deyə “Record” Martinesin sözlərini sitat gətirir.

Martines Portuqaliya milli komandasına 2023-cü ilin yanvarından rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında milli komanda 2025-ci il Millətlər Liqasının qalibi olub.

İdman.Biz
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