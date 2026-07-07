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Baloqun Belçika ilə oyunda ABŞ-ın start heyətindədir

DÇ-2026
Xəbərlər
7 İyul 2026 03:11
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Baloqun Belçika ilə oyunda ABŞ-ın start heyətindədir

ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Baloqun DÇ-2026-nın 1/8 final mərhələsində Belçika ilə oyun üçün ABŞ millisinin start heyətinə daxil edilib.

İdman.Biz bildirir ki, FİFA-nın İntizam Komitəsi əvvəllər Balogunun 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina (2:0) ilə oyunda Tarik Muharemoviçin topuğuna zərbə endirdiyinə görə bir oyunluq diskvalifikasiyasını dayandırmışdı. ABŞ prezidenti Donald Tramp qərara görə təşkilata təşəkkür edib.

Qrup mərhələsinin sonunda ABŞ millisi altı xal qazanaraq D qrupunda, Belçika millisi beş xal qazanaraq G qrupunda birinci yeri tutub. 1/16 final mərhələsində amerikalılar Bosniya və Herseqovinanı (2:0), Belçika isə Seneqalı (3:2) məğlub edib.

İdman.Biz
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