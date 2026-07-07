Braziliya Futbol Konfederasiyası Baloqunu meydandan qovan hakimi müdafiə edib

Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində ABŞ və Bosniya və Herseqovina arasında keçirilən oyunu idarə edən hakim Rafael Klausu müdafiə edib.
İdman.Biz bildirir ki, ikinci hissədə braziliyalı ABŞ milli komandasının hücumçusu Folarin Baloguna qırmızı vərəqə göstərdi. Bu, oyunçunun turnirin 1/8 final matçını buraxmasına səbəb oldu. Lakin, 5 iyul bazar günü FİFA intizam kodeksinə uyğun olaraq, Baloqunun avtomatik cəzasının bir illik sınaq müddəti ilə dayandırılacağını açıqladı.
Bu o deməkdir ki, amerikalı oyunçu Belçikaya qarşı 1/8 final matçında oynaya biləcək. Daha sonra ABŞ prezidenti Donald Tramp cəzanın yenidən nəzərdən keçirilməsi barədə FİFA prezidenti Canni İnfantino ilə danışdığını açıqladı.
"Onun peşəkar karyerasında nüfuzuna şübhə yarada biləcək və ya şübhəyə səbəb ola biləcək heç bir şey yoxdur. CBF Rafael Klausun qərəzli olması ilə bağlı hər hansı bir iddiasını qəti şəkildə rədd edir. O, nümunəvi bir mütəxəssisdir", - deyə "The Guardian" qəzeti CBF-nin açıqlamasından sitat gətirib.