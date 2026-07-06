PSJ-nin eks-oyunçusu: “Dünya çempionatını Tramp idarə edir”

PSJ-nin keçmiş oyunçusu Jerom Roten FİFA-nın ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Baloqunun cəzasının ləğvinə reaksiya cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, cəzanın ləğvi oyunçunun 7 iyulda Belçika millisinə qarşı DÇ-2026-nın 1/8 final matçında iştirak etməsinə imkan verəcək.
“Meydanda baş verənlər müqəddəsdir, ona toxunmaq olmaz. Qərar anlaşılmazdır; qırmızı vərəqə səhv deyildi.
Bu dünya çempionatını Tramp idarə edir və FİFA onun qarşısından qaçır”, Roten deyib.
FIFA-nın İntizam Komitəsi Baloqunun DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina ilə (2:0) oyunda meydandan qovulmasına görə bir oyunluq cəzasını ləğv edib və ABŞ prezidenti Donald Tramp qərara görə təşkilata təşəkkür edib. Belçikanın apelyasiya şikayəti rədd edilib.