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Britaniyada qırmızı vərəqə alan ingilis oyunçunun cəzasının ləğvini tələb ediblər

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 23:24
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Britaniyada qırmızı vərəqə alan ingilis oyunçunun cəzasının ləğvini tələb ediblər

Böyük Britaniyanın Leyboristlər Partiyasından olan millət vəkili Noa Lou FİFA-dan İngiltərə millisinin müdafiəçisi Carrell Kuansaya qoyulan qadağanı ləğv etməsini istəyib.

Oyunçu DÇ-2026-nın 1/8 final mərhələsində Meksikaya qarşı (3:2) keçirilən oyunda meksikalı müdafiəçi Xesús Qallardoya qarşı kobud hərəkət etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb.

"Əminəm ki, bildiyiniz kimi, İngiltərə və Meksika arasında keçirilən dünya çempionatı oyununda sağ cinah müdafiəçimiz Carrell Kuansa meksikalı oyunçuya qarşı kobud hərəkət etdiyinə görə təəssüf ki, qırmızı vərəqə alıb. Carrell Kuansaya haqlı olaraq qırmızı vərəqə göstərildiyinə və hakimlik qaydalarının ardıcıl olaraq tətbiq edilməli olduğuna inansam da, onun diskvalifikasiyasını bu Dünya Kubokundan sonraya qədər təxirə salmağın düzgün olacağına inanıram.

Bilirik ki, bu turnirdə də oxşar vəziyyət yaranmışdı, ABŞ hücumçusu Folarin Baloqun 1/16 final mərhələsində qırmızı vərəqə almışdı. İstənilən böyük beynəlxalq turnirin bütövlüyü yalnız oyunçuların və rəsmilərin qaydalara riayət etməsindən deyil, həm də bu qaydaların bütün iştirakçı ölkələrə bərabər tətbiq olunub-olunmamasından asılıdır.
Əminəm ki, bir oyunçunun turnirdən kənarlaşdırılmasının ləğv edildiyi, digərinin isə, çox oxşar şəraitdə ləğv edilmədiyi bir vəziyyəti haqlı çıxara bilmərik.

Çoxtərəfli sistemimizin və beynəlxalq qaydalara əsaslanan nizamın təhlükə altında olduğu bir vaxtda, sizi bu məsələyə ciddi yanaşmağa çağırıram. Sizdən və qərarınızdan xəbər gözləyirəm", - deyə HuffPost Loudan sitat gətirir.

Daha əvvəl FIFA İntizam Komitəsi ABŞ-ın hücumçusu Folarin Baloqunun 2026-cı il Dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina ilə oyunda (2:0) qırmızı vərəqə aldığı üçün bir oyunluq diskvalifikasiyasını dayandırmışdı.

İdman.Biz
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