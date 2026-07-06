6 İyul 2026
AZ

Tramp ABŞ – Belçika oyunu barədə istehzalı şərh verib

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 22:53
60
Tramp ABŞ – Belçika oyunu barədə istehzalı şərh verib

ABŞ prezidenti Donald Tramp Şimali Amerika komandasının Belçika ilə 1/8 final oyunundan əvvəl istehza edib.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar iyulun 7-də qarşılaşacaqlar.

"Bu oyun tarixdə dərin iz buraxacaq. Qalib gəlsə də, məğlub olsa da, nə olursa olsun, onların ən yaxşı oyunçularından istifadə etməsinə icazə verməliyik. Bu gecəki oyun möhtəşəm olacaq, bizim tam heyətimiz olacaq və Belçikanın da tam heyəti olacaq. Bilirsən nə? Əgər bizi məğlub etsələr, həqiqətən qürur duya bilərlər. Digər tərəfdən, əgər bizi məğlub etsələr, deyəcəyik ki, bütün bunlar saxtakarlıqdır. Deyəcəyəm ki, bütün bunlar saxtakarlıqdır, eynilə 2020-ci il seçkilərində olduğu kimi. Amma... detallara girməyəcəyəm", - Trampın mətbuat xidməti onun Facebook-da dediklərini sitat gətirib.

Daha əvvəl FİFA-nın intizam komitəsi ABŞ hücumçusu Folarin Baloqunun DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina ilə (2:0) oyunda qırmızı vərəqə aldığına görə bir oyunluq cəzasını dayandıraraq, həmin matçda oynamasına icazə vermişdi. Belçikanın qərara qarşı apelyasiya şikayəti rədd edildi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Britaniyada qırmızı vərəqə alan ingilia oyunçunun cəzasının ləğvini tələb ediblər
23:24
DÇ-2026

Britaniyada qırmızı vərəqə alan ingilia oyunçunun cəzasının ləğvini tələb ediblər

Deputat Baloqunun cəzasının ləğvindən ilhamlanıb
Mbappe onu təhqir edən paraqvaylı senatoru “alçaq qadın” adlandırıb
23:08
DÇ-2026

Mbappe onu təhqir edən paraqvaylı senatoru “alçaq qadın” adlandırıb

Mbappe onu təhqir edən paraqvaylı senatorun cavabını verib
DÇ-2026: 1/8 finalda Pireney derbisi
23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: 1/8 finalda Pireney derbisi

Matçın baş hakimi ingiltərəli Entoni Teylordur
İnfantino Trampın Baloqun qalmaqalı ilə bağlı zəngindən danışıb
22:22
DÇ-2026

İnfantino Trampın Baloqun qalmaqalı ilə bağlı zəngindən danışıb

Dünya futbolunun rəhbəri intizam məsələləri ilə bağlı qərarların FİFA-nın müstəqil orqanları tərəfindən verildiyini vurğulayıb
Belçikanın Folarin Baloqun barədə şikayətini FİFA rədd edib
21:28
DÇ-2026

Belçikanın Folarin Baloqun barədə şikayətini FİFA rədd edib

Belçika Futbol Assosiasiyası FİFA-nın qərarı ilə razılaşmır
FİFA DÇ-2026-nın finalının topunu təqdim edib
20:42
DÇ-2026

FİFA DÇ-2026-nın finalının topunu təqdim edib

Final oyunu iyulun 19-da olacaq

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
02:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliyanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib