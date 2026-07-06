Tramp ABŞ – Belçika oyunu barədə istehzalı şərh verib

ABŞ prezidenti Donald Tramp Şimali Amerika komandasının Belçika ilə 1/8 final oyunundan əvvəl istehza edib.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar iyulun 7-də qarşılaşacaqlar.
"Bu oyun tarixdə dərin iz buraxacaq. Qalib gəlsə də, məğlub olsa da, nə olursa olsun, onların ən yaxşı oyunçularından istifadə etməsinə icazə verməliyik. Bu gecəki oyun möhtəşəm olacaq, bizim tam heyətimiz olacaq və Belçikanın da tam heyəti olacaq. Bilirsən nə? Əgər bizi məğlub etsələr, həqiqətən qürur duya bilərlər. Digər tərəfdən, əgər bizi məğlub etsələr, deyəcəyik ki, bütün bunlar saxtakarlıqdır. Deyəcəyəm ki, bütün bunlar saxtakarlıqdır, eynilə 2020-ci il seçkilərində olduğu kimi. Amma... detallara girməyəcəyəm", - Trampın mətbuat xidməti onun Facebook-da dediklərini sitat gətirib.
Daha əvvəl FİFA-nın intizam komitəsi ABŞ hücumçusu Folarin Baloqunun DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina ilə (2:0) oyunda qırmızı vərəqə aldığına görə bir oyunluq cəzasını dayandıraraq, həmin matçda oynamasına icazə vermişdi. Belçikanın qərara qarşı apelyasiya şikayəti rədd edildi.