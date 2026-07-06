İnfantino Trampın Baloqun qalmaqalı ilə bağlı zəngindən danışıb

FİFA prezidenti Canni İnfantino ABŞ milli komandasının hücumçusu Folarin Baloqunun cəzasının dayandırılması qərarına münasibət bildirib. Bu qərar hücumçunun DÇ-2026-nın 1/8 final mərhələsində Belçika ilə oyunda oynamasına imkan verəcək.
İdman.Biz-in jurnalist Ben Ceykobsa istinadən verdiyi məlumata görə, dünya futbolunun rəhbəri intizam məsələləri ilə bağlı qərarların yalnız FİFA-nın müstəqil məhkəmə orqanları tərəfindən verildiyini vurğulayıb.
"FİFA-nın müstəqil İntizam Komitəsinin Folarin Baloqunun cəzası ilə bağlı qərarı ilə bağlı ictimai şərhləri oxudum və FİFA idarəetməsinin fundamental prinsipini bir daha təkrarlamaq istəyirəm.
FİFA-nın məhkəmə orqanları müstəqildir. Onlar müstəqil fəaliyyət göstərir, FİFA İntizam Məcəlləsini tətbiq edir və tətbiq olunan qaydalara və konkret hallara əsasən işlər üzrə qərarlar qəbul edirlər. Onların müstəqilliyi futbolun etibarlılığı və bütövlüyü üçün vacibdir və buna həmişə hörmət edilməlidir", - deyə İnfantino bildirib.
FİFA prezidenti həmçinin vəziyyəti ABŞ prezidenti Donald Trampla müzakirə etdiyini təsdiqləyib, lakin prosesin nəticəsinə heç bir təsirinin olmadığını vurğulayıb.
"Bəli, mən dünya çempionatı ilə bağlı məsələləri ABŞ Prezidenti ilə müntəzəm olaraq müzakirə edirəm və Prezident Donald Tramp bu məsələ ilə bağlı mənə zəng edib, dövlət başçıları, hökumət rəsmiləri, futbol ictimaiyyətinin nümayəndələri və biznes liderləri müxtəlif məsələlərlə bağlı mənə zəng ediblər. Söhbətimiz zamanı izah etdim ki, FIFA-nın müstəqil məhkəmə orqanları ilə məhkəmə prosesi gedir və işə səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müəyyən edilmiş prosedura uyğun olaraq baxılacaq. FIFA sistemi belə işləyir və bu, mənim həmişə riayət edəcəyim prinsipdir", - deyə təşkilatın rəhbəri qeyd edib.
İnfantino etiraf edib ki, o, intizam orqanlarının qərarları ilə həmişə razı deyil, lakin həmişə onların müstəqilliyinə hörmətlə yanaşır.
"Mən FIFA İntizam Komitəsinin qərarları qəbul edildikdə onları oxuyuram. Bəzən onlar məni təəccübləndirir. Bəzən mən onlarla razıyam, bəzən isə yox.
Lakin mən həmişə bu qərarlara və onları qəbul edən orqanların muxtariyyətinə hörmətlə yanaşıram. Şəxsən müəyyən bir qərarı bəyənib-bəyənməməyimizin əhəmiyyəti yoxdur. Müstəqil qurumlara və qanunun aliliyinə hörmət yarışlarımızın bütövlüyünü və FIFA-nın səlahiyyətlərini hər zaman qoruyan şeydir", - deyə İnfantino yekunlaşdırıb.
Xatırladaq ki, Baloйunun Belçika ilə oyunda oynamasına icazə verilməsi qərarı geniş ictimaiyyətin etirazına səbəb olmuş və UEFA-nın tənqidinə səbəb olmuşdu. UEFA əvvəllər qərarın qanuniliyini şübhə altına alan rəsmi açıqlama vermişdi.