Belçikanın Folarin Baloqun barədə şikayətini FİFA rədd edib

FİFA Apelyasiya Komitəsi Belçika millisinin ABŞ hücumçusu Folarin Baloqunun 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final matçında iştirakına qarşı apelyasiya şikayətini rədd edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bundan əvvəl FİFA İntizam Komitəsi Baloqunun DÇ-2026-nın 1/8 final mərhələsində Bosniya və Herseqovina ilə oyunda (2:0) qırmızı vərəqə aldığına görə bir oyunluq cəzasını ləğv etmişdi.
“Belçika Krallıq Futbol Assosiasiyası (RBFA) FIFA Apelyasiya Komitəsinin qərarını alıb. Komitə RBFA-nın şikayətini qəbuledilməz elan edir və ABŞ milli komandasının oyunçusu Folarin Balogunun oynamasına icazə verən əvvəlki qərarı təsdiqləyir.
Bu günə qədər RBFA bu qərar üçün heç bir səbəb, eləcə də bu prosesin əvvəlində tələb etdiyi məlumat, yəni qərarın surəti və oyunçunun iştirak etmək hüququna malik olduğunu bildirən əsaslandırma, eləcə də hakimin hesabatı almayıb. Bu, FIFA qaydalarının pozulmasıdır.
RBFA ABŞ Futbol Federasiyasına oyunçunun komandanın heyətinə daxil ediləcəyi təqdirdə oyunda iştirak etmək hüququna etiraz edəcəyi barədə məlumat verib”, - jurnalist Ben Ceykobs, Kral Belçika Futbol Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin sosial media səhifəsindəki açıqlamasına istinadən bildirir.