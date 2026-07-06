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Tramp Baloqunu Messi və Ronaldu ilə bir sıraya qoyub

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 20:11
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Tramp Baloqunu Messi və Ronaldu ilə bir sıraya qoyub

ABŞ prezidenti Donald Tramp dünya futbol ulduzları Lionel Messi, Kriştianu Ronaldu və Harri Keynin adını çəkərək, ABŞ milli komandasının hücumçusu Folarin Baloquna qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasının vacibliyindən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, ABŞ – Bosniya və Herseqovina oyununda ABŞ-lı oyunçu Folarin Baloquna verilmiş qırmızı vərəqə ləğv edilib.

“Düşünürəm ki, komandanın ən yaxşı, aparıcı oyunçusunun oynamasına icazə verməsələr, dəhşətli olardı. Bu, böyük bir ləkə qoyardı, mən sadəcə bu fikri bölüşürdüm. Ona [İnfantinoya] nə edəcəyini demədim. Amma düşünmürəm ki, qərarı o verib; komitə verib. Və düşünürəm ki, onlar düzgün qərar veriblər - bu, qayda pozuntusu deyildi, budur. İkincisi, ən yaxşı oyunçularla oyun görmək istəyirsən.

Messi kiminləsə toqquşmasına baxmayaraq, meydandan çıxarılsaydı, necə hiss edərdin? Yaxud Ronaldu kiminləsə toqquşduğu üçün meydandan çıxarılsaydı. O, əladır. Yaxud Harri Keyn təsadüfən kimisə daha sərt vurduğu üçün meydandan çıxarılsaydı. Bu, düzgün deyil...

ABŞ-da ən yaxşı oyunçular olmalıdır və Belçika da əla komandadır. Onlar kimi ən yaxşı oyunçularımız olmalıdır. Qalib gəlsək və uduzsaq, bu, ədalətli olacaq. Əks halda, Balogun olmadan oyuna girib uduzardıq. Bu, dəhşətli olardı.

Komissiya parlaq bir qərar verdi, amma hakimin qərarı dəhşətli idi. Heç kim bu barədə danışmır; hamı yalnız qırmızı vərəqədən danışır, sanki belə olmalı idi. Heç kim hakimin qərarından danışmır”, - deyə Trampın mətbuat xidməti X-in sosial media hesabında Trampın sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz
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