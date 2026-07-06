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FİFA DÇ-2026-nın finalının topunu təqdim edib

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 20:42
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FİFA DÇ-2026-nın finalının topunu təqdim edib

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) 2026-cı il Dünya Kuboku finalında istifadə ediləcək “Trionda Final” topunun şəkillərini sosial mediada yayımlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, final oyunu iyulun 19-da olacaq.

"Dünya izləyərkən hər toxunuş vacibdir. Trionda Finalı təqdim edirik", - deyə FIFA açıqlamasında bildirib.

Yeni topun kamera konfiqurasiyası hazırda dünya çempionatında istifadə olunan “Trionda” topuna çox bənzəyir.

“Trionda Final” topu ağ rəngdədir, qara və qızılı vurğular və qırmızı detallarla bəzədilib və builki dünya çempionatına ev sahibliyi edən şəhərlərin adlarını özündə əks etdirir.

Argentina hazırkı dünya çempionudur.

İdman.Biz
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