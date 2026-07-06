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Samir Abasov: “Braziliya məndə ciddi təəssürat yaratmamışdı”

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 13:44
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Samir Abasov: “Braziliya məndə ciddi təəssürat yaratmamışdı”

“İspaniya və ABŞ-ın növbəti mərhələyə yüksələcəyini düşünürəm. Düzdür, ABŞ - Belçika görüşünə proqnoz vermək çətindir. Amma cüzi üstünlüyü ABŞ-a verirəm”.

Bu sözləri “Neftçi”nin sabiq baş məşqçisi Samir Abasov deyib.

Təcrübəli mütəxəssis dünya çempionatında 1/8 final mərhələsinin Portuqaliya – İspaniya və ABŞ-Belçika qarşılaşmalarından gözləntilərini bölüşüb.

“Portuqaliya - İspaniya matçında isə favorit İspaniyadır. Məncə, ispanlar finala qədər irəliləyə bilərlər. Ola bilsin, bu, Kriştiano Ronaldonun son dünya çempionatı olsun və komanda məhz bu amildən motivasiya kimi istifadə etsin. Buna baxmayaraq, bu qarşılaşmanın nəticəsini proqnozlaşdırmaq çox çətindir”, - deyə o sport24.az-a açıqlamasında deyib.

Samir Abasov Fransanı mundialda əsas favoritlərindən hesab edib:

“Braziliyanın Norveçə uduzaraq mübarizəni dayandırması isə mənim üçün gözlənilməz olmadı. Hələ Mərakeş – Braziliya oyunundan əvvəl də demişdim ki, Mərakeş məğlub olmayacaq. Əvvəllər Braziliya millisinin heyətində oyunun taleyini təkbaşına həll edə bilən futbolçular var idi. İndi isə vəziyyət o həddə çatıb ki, zədəli Neymarı belə dünya çempionatının heyətində yer veriblər. Mundial başlamazdan əvvəl də Braziliya məndə ciddi təəssürat yaratmamışdı. Buna görə də komandanın 1/8 finalda mübarizəni dayandırması mənə təəccüblü gəlmədi.

Hazırda əsas favoritim Fransadır. Bu komanda həqiqətən çox güclü təsir bağışlayır. Futbolçuların çempionluq istəyi və motivasiyası açıq şəkildə hiss olunur. Amma Fransa ilə İspaniya üz-üzə gəlsə, həmin qarşılaşmanın nəticəsini əvvəlcədən söyləmək çox çətin olar”.

Qeyd edək ki, bu gün saat 23:00-da Portuqaliya millisi İspaniya yığması ilə üz-üzə gələcək. İyulun 7-də gecə saat 04:00-da isə ABŞ - Belçika matçı start götürəcək.

İdman.Biz
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