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İngilislər azlıqda qələbəni qorudu və Norveçlə oyuna çıxdı

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 07:36
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İngilislər azlıqda qələbəni qorudu və Norveçlə oyuna çıxdı

İngiltərə millisi futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 finalında Meksikanı 3:2 hesabı ilə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Mexikodakı əfsanəvi “Azteka” stadionunda keçirilən oyun tufan səbəbindən gec başlasa da, start fitindən sonra pley-off mərhələsinin ən gərgin qarşılaşmalarından birinə çevrildi.

Meksika matça daha fəal başladı və hesabı ilk açmağa yaxın idi. Lakin Cordan Pikford Raul Ximenesin təhlükəli zərbələrindən sonra İngiltərəni xilas etdi. Tomas Tuxelin komandası tədricən oyunda tarazlığı bərpa etdi və ilk hissənin sonlarında rəqibə iki ağır zərbə vurdu.

36-cı dəqiqədə Cud Bellinqem Bukayo Sakanın ötürməsini qola çevirdi. Cəmi iki dəqiqə keçməmiş o, Harri Keynin ötürməsindən sonra dublunu rəsmiləşdirdi — 2:0.

Meksika təslim olmadı və fasiləyədək intriqanı qaytardı. Xulian Kinyones güclü zərbə ilə fərqi azaltdı. İkinci hissədə isə oyun daha da gərginləşdi. 54-cü dəqiqədə Carrell Kuansa VAR baxışından sonra Xesus Qalyardoya qarşı kobud oyuna görə qırmızı vərəqə aldı.

Azlıqda qalan İngiltərə buna baxmayaraq hücumdan imtina etmədi və penalti qazandı. Keyn nöqtədən dəqiq oynadı — 3:1. Amma az sonra İngiltərə kapitanı öz cərimə meydançasında qaydanı pozdu və Ximenes penalti ilə hesabı 3:2 etdi.

Son dəqiqələr Meksikanın təzyiqi altında keçdi. Azarkeşlərin dəstəyi ilə meydan sahibləri bərabərlik qolunu axtarsalar da, İngiltərə tab gətirdi və 1/4 finala vəsiqə qazandı. Tuxelin komandası yarımfinal uğrunda Braziliyanı sensasiyalı şəkildə mübarizədən kənarlaşdıran Norveçlə qarşılaşacaq.

İdman.Biz

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