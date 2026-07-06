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Bruno Qimaraes 40 illik seriyanı qırdı - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 04:11
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Bruno Qimaraes 40 illik seriyanı qırdı - VİDEO

Braziliya futbol millisinin yarımmüdafiəçisi Bruno Qimaraes DÇ-2026-nın 1/8 finalında Norveçlə oyunda antirekorda imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 28 yaşlı futbolçu əsas vaxtda penaltidən yararlana bilməyib. Bununla da o, son 40 ildə dünya çempionatlarında oyun zamanı penalti qaçıran ilk braziliyalı futbolçu olub.

Buna qədər belə hal 1986-cı ildə qeydə alınıb. Həmin vaxt Braziliya millisinin əfsanəsi Ziko Fransa ilə dünya çempionatının 1/4 final matçında 11 metrlik zərbəni dəqiq yerinə yetirə bilməyib.

Qeyd edək ki, həmin görüşün əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Braziliya penaltilər seriyasında Fransaya uduzaraq mundialla vidalaşıb.

İdman.Biz
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