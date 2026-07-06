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Rudi Qarsiyadan FIFA-ya sərt sözlər: “5 iyul axmaqlar günü imiş”

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 06:19
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Rudi Qarsiyadan FIFA-ya sərt sözlər: “5 iyul axmaqlar günü imiş”

Belçika futbol millisinin baş məşqçisi Rudi Qarsiya FIFA-nın ABŞ yığmasının oyunçusu barədə qərarına sərt reaksiya verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı mütəxəssis FIFA-nın Baloqunun DÇ-2026-nın 1/8 final matçı üçün diskvalifikasiyasının ləğvinə kəskin reaksiya verərək bunu ədalətsiz hesab etdiyini bildirib.

“Bilmirdim ki, FIFA üçün dünya çempionatında 5 iyul əslində axmaqlar günü imiş. Biz milli komandanı və ya federasiyanı yox, futbolu və ədaləti müdafiə edirik”, - deyə Qarsiya vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Baloqunun 1/8 final oyunu üçün cəzasının ləğvi Belçika tərəfinin narazılığına səbəb olub.

İdman.Biz
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