DÇ-2026 ilə vidalaşan Meksika millisinin məşqçisi futbolçularını müdafiə etdi

Meksika millisinin baş məşqçisi Xavyer Aqirre 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 finalında İngiltərə millisinə qarşı keçirilən oyundan sonra fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mundialın ev sahibi olan Meksika yığması 2:3 hesabı ilə məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.
"Komanda əlindən gələni etdi. Futbolçularımı qınamaq üçün heç bir əsasım yoxdur. Qarşımızda çox güclü rəqib var idi. Belə səviyyəli oyunlarda səhv etmək olmaz.
Əvəzetmələrdə risk etdik, say üstünlüyündən yararlanmaq istədik, amma alınmadı. Dəstəyə görə hər kəsə təşəkkür edirəm", – deyə mütəxəssisi FIFA-nın mətbuat xidməti sitat gətirib.
İngiltərə millisi dünya çempionatının 1/4 finalına yüksəlib. Komanda bu mərhələdə Norveç yığması ilə qarşılaşacaq.