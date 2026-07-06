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Luis Enrike: “İspaniya Portuqaliyanı məğlub etsə, bu, PSJ üçün yaxşı olacaq”

DÇ-2026
Xəbərlər
6 İyul 2026 18:24
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Luis Enrike: “İspaniya Portuqaliyanı məğlub etsə, bu, PSJ üçün yaxşı olacaq”

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike İspaniya millisinin 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Portuqaliya ilə oyunu ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün, 6 iyulda keçiriləcək.

“Görürəm ki, İspaniya düzgün yoldadır və bu matçı valideynlərimlə birlikdə izləyəcəyəm. Rəqabət getdikcə çətinləşir, amma İspaniyanın yüksəlişdə olduğunu görürəm. Bu, fantastik matç olacaq. Ümid edirəm ki, İspaniya ikinci dünya çempionatını qazanacaq. Proqnozlar vermirəm. Əgər İspaniya Portuqaliyanı məğlub etsə, bu, PSJ üçün yaxşı olacaq, çünki üç oyunçum erkən tətilə çıxacaq”, - “Diario” Sport Enrikedən sitat gətirir.

İdman.Biz
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