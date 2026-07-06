Meksikanın baş məşqçisi Entoni Qordonu təhqir edib - FOTO

Meksika millisinin baş məşqçisi Xavyer Agirre dünya çempionatının 1/8 final mərhələsi matçında İngiltərə millisinin cinah oyunçusu Entoni Qordonu təhqir edib.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə matçı 3:2 hesabı ilə qazanıb.
Agirre Qordona “rədd ol!” mənasına gələn söyüşlə müraciət edib.
Hadisə oyunun 26-cı dəqiqəsində, su fasiləsindən sonra baş verib.
Agirre ehtiyat oyunçular skamyasına ən yaxın cinahda yerləşən Qordona səslənib və sonra gülüb. Qordon da meksikalı məşqçinin hərəkətlərinə təbəssümlə cavab verib.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Hazırkı dünya çempionu Argentinadır.