Rivaldo: “Braziliyalıların norveçlilərdən qorxusu hiss olunurdu”

Braziliya millisinin keçmiş oyunçusu Rivaldo milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Norveçə məğlubiyyətdən sonra hisslərini bölüşüb.
Matç 1:2 hesabı ilə başa çatıb və Karlo Ançelottinin komandası turniri tərk edib.
"Bu gün bütün braziliyalılar üçün xüsusilə acı və çətin bir dövrdür. Düşünürəm ki, milli komanda dünya çempionatını erkən tərk etdi. Komandanın, şübhəsiz ki, növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq üçün resursları var idi, amma təəssüf ki, meydanda norveçlilərdən qorxu hiss olunurdu. Rəqibə hörmət etmək vacibdir, amma Braziliya onlara oyunun şərtlərini qeyd-şərtsiz diktə etməyə icazə verməməlidir.
Həmçinin əminəm ki, hazırda komandanın əsas zərbə qüvvəsi və komandanın siması olan Vinisius Junior penaltini vurmalı idi. Turnirin ən çox qol vuran oyunçusu kimi bu məsuliyyəti daşıyırdı. Eynilə, inanıram ki, matçın gedişatını dəyişdirmək kimi nadir qabiliyyətinə malik Neymar meydanda daha çox vaxt keçirməyə layiq idi.
Bu, futboldur - həmişə ədalətli olmur. Dünya çempionatında oyunçulara qoyulan böyük təzyiqi başa düşürəm: axı onlar milyonlarla azarkeşin gözləntilərini daşıyırlar. Hazırda ən vacib şey komanda ilə birlikdə olmaqdır - ölkənin şərəfini qoruyan və meydanda əllərindən gələni edənləri dəstəkləmək.
Braziliya təslim olmağa öyrəşməyib. Əminəm ki, daha çox həyəcanlı qələbələr və xoşbəxt anlar olacaq." komandamız bizi gözləyir. İrəli, Braziliya!", - Rivaldo sosial mediada yazıb.